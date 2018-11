IKEA tilbakekaller uttrekkbart spisebord Kaller tilbake: Flere IKEA-kunder har opplevd at tilleggsplaten i det uttrekkbare bordet Glivarp frostet hvit har løsnet og falt av. (Foto: IKEA / NTB scanpix) annonse IKEA tilbakekaller spisebordet Glivarp etter flere meldinger fra kunder om at tilleggsplaten på bordet har løsnet og falt av. 27.11.2018 kl 09:29 (Oppdatert 09:48)

– Det er en risiko for at tilleggsplaten løsner fra skinnene, noe som kan føre til at platen faller av, opplyser IKEA i en pressemelding.

Møbelkjeden har mottatt rapporter fra flere kunder om at tilleggsplaten i det uttrekkbare bordet Glivarp frostet hvit har løsnet og falt av.

– Sikkerheten til kundene våre har høyeste prioritet, og derfor tilbakekaller vi det berørte partiet som et forebyggende tiltak, skriver selskapet videre.

I meldingen om tilbakekallelse opplyses det at det er solgt 357 slike bord i Norge. IKEA lover full refusjon og vil ikke kreve kjøpsbevis for dem som returnerer slike bord.