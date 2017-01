Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Per Arne Rennestraum

Tlf: 952 24 987 Det var seint i går kveld at mannen (50) ble stoppet av politiet på Notodden. Det ble raskt klart at han slett ikke hadde rent blod i årene. «God og full», melder politiet rett fra levra. Og ikke nok med at sjåføren var påseilet. Han hadde heller ikke noe sertifikat å miste, melder politiets operasjonsleder.