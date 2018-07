Ikke regn i sikte for Sør- og Østlandet GODE MULIGHETER: Badetemperaturene kommer til å holde seg gode. (Foto: Joakim S. Enger) annonse Været fremover vil preges av høye temperaturer, og vinnerne er Sør- og Østlandet som ikke vil se regnskyer de neste ti dagene. 04.07.2018 kl 11:39

NTB

Onsdag vil landet være todelt, med fint vær i sør, og noe lavere temperaturer i nord.

Det skal likevel ikke ta lang tid før sola vil skinne i Nord-Norge. Torsdag er det bare å finne fram solkremen, for absolutt hele landet kan forvente en fin sommerdag.

– Det blir godvær i hele landet, både Vest- og Nord-Norge kan forvente over 20 grader. Det samme gjelder Sør- og Østlandet, som opprettholder det stabile fine været, sier statsmeteorolog Ida Fossli ved Meteorologisk institutt.

Helgeværet

De som bor på Sør- og Østlandet vil kunne glede seg over at det fine været vil fortsette inn i helga. Derimot vil det være noe lavere temperaturer ellers i landet i helga.

– Langs kysten på Vestlandet og i Nord-Norge vil temperaturene være lavere. I Troms vil det ligge en nedbørsone som gir regn, sier meteorologen.

Berg og dalbane-vær

Mens prognosene for Sør- og Østlandet har stabilt sommervær utover neste uke, vil været i Nord-Norge i mye større grad variere fra dag til dag.

– I Nord-Norge vil det være litt som en berg og dalbane med annenhver dag med fint og dårlig vær, sier meteorologen.

– Kysten i Nord-Norge vil få det kaldeste været med rundt ti grader. I motsatt ende vil det være opp mot 30 grader på Sørlandet, utdyper meteorologen.

Knusktørt på Sør og Østlandet

Prognosene fremover på Sør- og Østlandet er godt nytt for badeglade, men dårlig nytt for bøndene. Tørken fører til dårlige fôr- og kornavlinger, noe som gjør at mange bøndene risikerer å måtte slakte dyr.

– Prognosene ti dager fremover i tid viser ikke noe nedbør på Sør- og Østlandet. Det kan komme noe lokale byger, men ikke noe av betydning, sier meteorologen.

Det tørre været gjør også at brannvesenet har gjeninnført totalforbud mot grilling. Hittil i år har det vært 296 skogbranner, nesten like mange som i løpet av hele fjoråret.