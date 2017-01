Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Influensabølgen tømmer blodbanken blodiver: (Foto: NTB SCANPIX) annonse De mange influensatilfellene i vinter fører til at sykehusene sliter med å få inn nok blod. 21.01.2017 kl 11:59

NTB På Ahus i Lørenskog melder man om et svært lite blodlager, skriver Romerikes Blad. – Det er mange blodgivere som er syke nå. Derfor får de ikke gitt blod, sier seksjonsleder for blodbanken, Ruby Skogheim, til avisen. Må vente to uker Hun opplyser at folk som har vært syke, må vente i to uker før de kan gi blod. Blodbanken skal til enhver til ha et lager som dekker ti dagers behov. Nå jobber sykehuset med å skaffe friske blodgivere og samtidig kontakte blodgivere som er i systemet. Hjelper hverandre Skogheim forteller at blodbankene på Østlandet hjelper hverandre med blod når de kan, men at det for tiden er flere som opplever mangel. – Jeg regner med at dette er noe hele Norge sliter med, sier hun. (NTB) annonse annonse