Innbrudd – frastjålet svært kostbar klokke til 200.000 kroner annonse En svært kostbar klokke er stjålet fra Gulset i Skien. 12.12.2018 kl 16:21 (Oppdatert 16:38)

Birte Ulveseth

Tlf: 957 00 147

Det er utført innbrudd i en bolig på Gulset. Tyvene skal ha fått med seg en svært kostbar klokke.

Politiet har vært på stedet for avhøre vitner og for å ta åstedsundersøkelse.

Meldingen om innbruddet kom klokken 15.10 onsdag.

– Innbruddet har trolig skjedd rundt klokken 12.00. Vi har ikke oversikt over alt som er tatt fra stedet. Det vi vet er at det er en Rolex til et par hundre tusen som er borte, sier operasjonsleder Erik Gunnerød ved politiet i Sør-Øst.

Tyvene har trolig kommet seg inn via et vindu i andre etasje på huset.

– Det kan virke som tyvene har jobbet målrettet mot den klokka.