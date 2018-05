Innbrudd hos Mester Grønn – kastet planter og utstyr over gjerdet annonse Det har i løpet av natten vært innbrudd hos Mester Grønn i Skien. 30.05.2018 kl 09:46 (Oppdatert 09:59)

Birte Ulveseth

Tlf: 957 00 147

Tyveriet ble oppdaget i dag tidlig når de ansatte kom på jobb på Mester Grønn som ligger på Grenlandssenteret på Klyve i Skien.

– Vi oppdaget det da vi kom på jobb i dag tidlig. Vi pleier å parkere bilene våre på baksiden av bygget, og der hadde mannen kommet seg inn ved å fjerne noen planker, sier butikksjef Jeanette Bakkane til Varden.

Mannen skal i følge butikksjefene også har prøvd å bryte opp låsen til utemarkedet som ligger tilknyttet butikken.

Tatt utstyr

Butikksjefen har ikke helt oversikt over alt som er tatt enda, men kan fortelle at mannen har fått med seg vanningssystemer.

– Jeg har ikke fått helt oversikt over alt han har hatt, men jeg ser at han har kastet en del varer over gjerdet på utemarkedet vårt. Det er også tatt med noen vanningssystemer, forteller butikksjefen.

Politiet er på vei til stedet for å gjøre nødvendige undersøkelser.