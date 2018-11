Innbrudd på helsehus KNUST RUTE: En rute er knust på Heistad helsehus. (Foto: Tone Lensebakken) HELSEHUS: Helshuset huser leger, fysioterapeuter og et treningssenter. (Foto: Tone Lensebakken) KNUST: En rute er knust inn til treningssenteret. (Foto: Tone Lensebakken) annonse Politiet rykket ut i morges på melding om innbrudd på Heistad helsehus. 09.11.2018 kl 08:08 (Oppdatert 08:18)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995

Noen har knust en rute og tatt seg inn på helsehuset.

– En rute er knust, og det er rotet rundt i lokalene som om noen har lett etter noe. Det er uklart om det er noe som er borte, sier operasjonsleder Rune Hundshammer.

Politiet avventer at de ansatte kommer på jobb for å få oversikt over hva som kan ha blitt stjålet.

På Heistad helsehus er det leger, fysioterapeuter og et treningssenter.

Ruta som er knust skal være inn til treningssenteret.