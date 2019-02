Innbruddstyvene hadde satt flere ting klar for henting Frogner : Politiet fikk melding om innbrudd på Frogner Hovedgård i natt. (Foto: arkiv) annonse

Politiet ønsker tips etter innbrudd på Frogner hovedgård i natt. 07.02.2019 kl 13:12 (Oppdatert 13:23)

– Vi fikk melding om innbrudd i dag tidlig, det har skjedd i løpet av natten, sier operasjonsleder, Trond Egil Groth.

Den snart 200 år gamle Frogner hovedgård ligger rett utenfor Skien sentrum.

Politiet har vært på stedet og gjort undersøkelser i dag.

Spor i snøen

– Det er flere som har kontor i bygget og det var da de kom på jobb i dag tidlig at de oppdaget at det hadde vært noen inne der. Det er en del ting som er flyttet og det ser ut som om det er klargjort for henting senere, sier Groth.

De som jobber på gården har foreløpig ikke kunnet se om noe er stjålet.

– Det er mange sport i snøen og det tyder på at det har skjedd i natt.

Det er usikkert hvordan innbrudstyvene har kommet seg inn.

Det er opprettet en anmeldelse. Politiet ber om tips i saken.