Innkalt mannskaper for å søke opp og finne hundekjører annonse Politiet Telemark melder på Twitter lørdag kveld at mannskaper er innkalt. En mann på hytte så lys i nærområdet og kjørte ut med snøscooter. 06.01.2018 kl 22:42 (Oppdatert 07.01.2018 kl 00:31)

Camilla Hansen Norheim

22:32 lørdag kveld tweetet Politiet Telemark om at mannskaper fra Røde Kors og Norske Redningshunder er innkalt, etter å søke opp og finne en hundekjører. Dette skjer i området Møsvatn i Rauland.

Klokken 00:26 oppdaterer Politiet Telemark via Twitter at den savnede har kommet til rette i god behold. En mann som befant seg på hytte i Suvågen visste at en mann var savnet, og så lys i nærområde. Da kjørte han ut med snøscooter.

- Fikk kontakt etter kort tid, skriver politiet på sin Twitterkonto.