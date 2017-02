Få ubegrenset tilgang til alt vårt innhold i 1 måned for kun 99,- Bestill her Hei, ! Les dagens eAvis. Klikk her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Innstiller tog etter avsporing annonse Det blir ikke trafikk på Bratsbergbanen mellom Porsgrunn og Notodden i morgentimene. 14.02.2017 kl 06:36 (Oppdatert 06:43)

Sindre Omenås

Tlf: 922 37 631 Et passasjertog sporet av nord for Skien tirsdag morgen. Det var ingen passasjerer ombord. Toget ble gjort klart for avgang, og spora av med ene akslingen. Det gjør at toget sperrer Bratsbergbanen mellom Porsgrunn og Notodden. Bane Nor opplyser at dette fører til at flere avganger blir innstilt i morgentimene, men de håper skinnene er ryddet rundt klokken 09 tirsdag morgen. Vestfoldbanen går derimot som normalt. annonse annonse