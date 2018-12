Internt opprør, anmeldelse av trusler og kupp–planer Conservative: Lawmaker Jacob Rees-Mogg. (Foto: NTB) annonse Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 13. desember. 13.12.2018 kl 06:16

Jacob Rees-Mogg er en av initiativtakerne bak det interne opprøret mot Storbritannias statsminister. Han er en av flere May-motstandere som mener resultatet av mistillitsvoteringen var dårlig for partilederen, selv om hun fikk støtte fra er et klart flertall.

Rees-Mogg mener fortsatt May bør trekke seg.

NRK og TV 2 har anmeldt 19 trusler

Siden 2016 har ansatte i NRK og TV 2 vært utsatt for så grov hets og trusler at totalt 19 saker er anmeldt til politiet.

Truslene kommer direkte via telefon, sms, Facebook og Twitter, men ytres også til ansatte andre steder, viser en oversikt Dagbladet har laget basert på tall fra kanalene.

Maduro beskylder USA for kupp-planer

– John Bolton har blitt utnevnt til å lede en plan om å gjennomføre et statskupp, drepe Nicolás Maduro og sette inn en overgangsregjering, heter det i en radiouttalelse fra Venezuelas president.

Nicolás Maduro anklager også USAs sikkerhetsrådgiver for å trene militære styrker i samarbeid med Colombia.

Grisebønder velger sluttpakke

For å fjerne overproduksjon av svinekjøtt, fikk norske grisebøndene fikk tilbud om 16.000 kroner per avlspurke om de legger ned driften. Over halvparten av sluttpakkene ble revet bort på et døgn.

– Her er det førstemann til mølla som gjelder, så det er bare å melde interesse, sier Ole Nikolai Skulberg i Nortura til Nationen.

Martinsen scoret – Chicago vant

Norske Andreas Martinsen sto for både scoring og assist da Blackhawks brøt tapsrekken og sikret seg 6–3 hjemme mot Penguins.

Det gikk nesten et kvarter av første periode før noen fikk nettkjenning i onsdagens kamp i Chicago, men da var det nordmannen som tegnet seg på scoringslisten. Målet var sesongen første for Martinsen på et Chicago som har slitt i motvind i det siste.