Inviterer til dugnad for å fjerne søppel Dugnad: Hilde Martine Lindgren koordinerer ryddedugnaden på vegne av NRK Telemark. Fra 30. april til 6. mai arrangeres det strandryddeuke i regi av Hold Norge rent. NRK og Varden vil ha deg med på laget! 02.05.2018

NRK inviterer til den nasjonale dugnaden «Hele Norge rydder» torsdag 3. mai, med livesendinger og intervjuer med folk som er med å plukke søppel rundt om i det ganske land. Telemark er selvsagt intet unntak.

Varden samarbeider med NRK om den store ryddeaksjonen, og sammen skal vi sørge for at fylket vårt blir ryddet denne dagen.

Folk oppfordres også til lavterskelrydding. Du kan rydde der du bor og kaste funnene dine i din egen søppeldunk.

Så langt har flere tusen nordmenn meldt seg til tjeneste over hele landet, ifølge Hilde Martine Lindgren, som er koordinator for NRK-dugnaden i Telemark.

Hun minner om at folk selv må sørge for at avfallet de plukker blir fjernet, eller at det leveres et sted det er forhåndsvarslet at noen faktisk kommer for å hente det. Denne uka er det mange muligheter. Mer informasjon om hvordan du kan gå fram finnes på Hold Norge rent.

– Vi satser på at mange stiller opp. Ellers er det jo slik at det er fullt lov til å plukke søppel året rundt også, sier hun, til Varden.