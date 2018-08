Isbreene smelter i sommerheten MINKER: Mann på Blåhøa i Oppdal kommune som drikker isvann. (Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix) annonse Siden i fjor har isfonna Juvfonne i Jotunheimen minket med rundt 20 meter. 01.08.2018 kl 12:06

NTB

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har denne uken startet målinger av ti isbreer og isfonna Juvfonne for å sjekke nøyaktig hvor mye snø som har forsvunnet i varmen i sommer, skriver NRK.

– Vi kan se at Juvfonne har minket omtrent 20 meter fra i fjor. Akkurat her var det opprinnelig mer snø enn normalt, så det var gunstige forhold for å beholde litt av snøen, men det har den ikke gjort, og vi er bare halvveis i sesongen, sier isbreforsker Liss Marie Andreassen.

NVEs målinger foregår på samme tid hvert år for at det skal være enkelt å sammenligne.

– På de tre neste breene som jeg skal måle i Jotunheimen, var det mindre snø enn normalt. Der må vi regne med at det har vært en enda større smelting, sier Andreassen.

Det endelige resultatet av hvor mye breene har gått tilbake kommer når alle målinger er ferdige i september.