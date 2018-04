Italiensk skiløper hentet av helikopter på fjellet annonse Mannskaper fra Røde Kors og politiet med leteaksjon i Tinn mandag kveld. 02.04.2018 kl 19:33 (Oppdatert 21:21)

SISTE 21.15: Politiet melder at helikopteret har plukket opp skiløperen, som er i fin form.

Politiet fikk søndag kveld melding om at en italiensk skiløper hadde fått problemer.

– Det er igangsatt en leteaksjon i nærheten av Karehovdnut i nærheten av Rjukan i Tinn, sier Jan Olaf Jansen i Sør-Øst politidistrikt.

Mannskaper fra Røde Kors og flere politipatruljer er sendt inn for å bistå. I tillegg så er et helikopter sendt til stedet.

Ifølge operasjonslederen var det italieneren selv som ringte politiet.

– Han har forklart at han ser både Rjukan og Vemork, men at han ikke vet hvordan han skal komme seg dit. Slik han har beskrevet det, har vi en viss anelse om hvor han befinner seg, men litt av problemet er at vi ikke kan spore mobilen hans like bra siden den er italiensk, sier Jansen.