Jente (14) til legevakt etter scooter-velt annonse Veltet på sykkel- og gangsti i Brevik. 05.11.2018 kl 14:36 (Oppdatert 15:11)

Martin Øyvang

Politi og ambulanse rykket mandag ettermiddag ut til en trafikkulykke i Brevik.

– Vi har fått melding om en trafikkulykke med en scooter involvert, opplyser operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sør-Øst politidistrikt.

Kutt og skrubbsår

Ulykken skjedde på en sykkel- og gangsti.

– Det er ei 14 år gammel jente som kjørte sin el-scooter på gangstien da den veltet. Hun gikk i bakken og fikk noen kutt og skrubbsår, sier Johnsrud.

Kjørt til sykehus

Jenta ble tatt med i ambulanse og kjørt til akuttmottaket ved sykehuset i Skien.

– Årsaken til det skal ha vært at hun hadde behov for å sy to kutt. Hun skal ikke ha blitt alvorlig skadet, sier operasjonslederen.