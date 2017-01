Jente (17) funnet skadd på skoleveien

Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

ULYKKESSTEDET: Ulykkesstedet, mellom de to kryssene der Gregorius Dagsonsgate og Bølehøgda møtes. (Foto: Torbjørn Tungesvik)

En jente er funnet skadd på skoleveien og kjørt på sykehus. Politiet tror hun kan ha blitt påkjørt. 27.01.2017 kl 08:14 (Oppdatert 08:53)

Jenta skal ha blitt funnet liggende delvis ute i veibanen. Hendelsesforløpet er ukjent, men politiet ønsker kontakt med en bilfører. – Jenta ble funnet skadd av en forbipasserende, på vei til skolen, sier operasjonsleder Jan Olaf Jansen. Jenta ble funnet i Gregorius Dagssonsgate rundt klokken 07.00. Skadeomfanget er foreløpig ukjent. Greg. Dagsonsgate. Politiet ønsker å komme i kontakt med fører av mørk SUV/JEEP liknende bil, eventuelt andre vitner. — Politiet Telemark (@polititelemark) 27. januar 2017 Mørk bil Vitner har tipset politiet om observasjon av en bil i området der jente ble funnet skadd. Politiet tror hun kan ha blitt påkjørt. Bilen skal være en mørk SUV, muligens en Jeep. – Vi vet ikke hva som har skjedd, men ønsker å komme i kontakt med føreren av denne bilen, sier Jansen. Bilen ble observert på vei mot Porsgrunn. Politiet ønsker å komme i kontakt med eventuelle vitner til det som har skjedd. Varden oppdaterer