Jente (9) ble innestengt i snøhule i 30 minutter da brøytebilen kom STENGT INNE: Jenta lekte i denne snøhaugen da brøytebilen kom. (Foto: Nils-Tore Olsen) annonse Politiet melder om en dramatisk hendelse i Skien i går. 17.01.2018 kl 08:41 (Oppdatert 09:51)

Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410

Jenta lekte i en snøhule da brøytebilen kom.

– Hun lekte i en snøhule i en brøytekant og samtidig kom en brøytebil og fylte åpningen med snø, melder politiet i Telemark.

Måtte grave henne frem

Det var ingen som så hendelsen, men foreldrene til jenta savnet henne raskt.

– Så langt politiet har kjennskap til var det ingen som så hendelsen, men den lille jenta ble savnet av sine foreldre som raskt fattet mistanke om at hun kunne være begravet i sin snøhule. Man antar at det tok ca 30 minutter å grave henne fram. Jenta var selvsagt forskrekket, men hadde heldigvis ikke pådratt seg skader, sier politiets operasjonsleder Vidar Aaltvedt.

Politiet advarer

Aaltvedt sier til Varden at politiet fikk melding noen timer etter hendelsen i går.

– Vi har ikke fått snakket med sjåføren av brøytebilen og vet foreløpig ikke vet hvem som har kjørt bilen. Vi vurderer nå saken, men utgangspunktet er at dette er et uhell som ingen kan lastes for, sier Aaltvedt.

Politiet advarer nå mot liknende tilfeller.

– Vi vil med dette advare mot å leke i brøytekanter og på plasser der brøytebiler tipper snø, sier Aaltvedt.