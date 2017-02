Få ubegrenset tilgang til alt vårt innhold i 1 måned for kun 99,- Bestill her Hei, ! Les dagens eAvis. Klikk her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Jente alvorlig skadet i alpinulykke En 9-åring er alvorlig skadet etter ulykke i alpinbakken på Gaustablikk. Hun kjøres til Ullevål i luftambulanse. 21.02.2017 kl 12:15 (Oppdatert 12:54)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978 Hendelsen skjedde på Gaustablikk i Tinn kommune tirsdag formiddag. Like etter klokken 12 er ambulansepersonlell fremme og jobber på stedet, og politipatruljen er like ved. Politiet meldte først at jente var 11-12 år, men den rette alderen er 9 år. Utenfor bakken – Vi vet foreløpig lite om forholdene rundt ulykken, sier operasjonsleder Jan Olaf Jansen like etter ulykken. – Det vi vet er at det er et uhell i bakken, hun har kjørt utfor, sier han. Det viser seg at jenta har kjørt utfor løypene og i et tre. I NATT: Brann i enebolig - kvinne i 90-årene avverget spredning Alvorlig skadet Ifølge Telemark-politiet er jenta alvorlig skadet. Luftambulansen ble raskt rekvirert da ulykken ble meldt om. Like før klokken 13 melder politiet at jenta kjøres til Oslo universitetssykehus, Ullevål, i luftambulansen.

Gaustablikk skisenter har 12 heiser og over 34 kilometer med nedfarter i ulike lengder og vanskelighetsgrader. Eksakt hvor og hvordan uhellet har skjedd er ennå uvisst. Saken oppdateres.