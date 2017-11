Joakim låner bort leiligheten sin til noen som trenger husly i jula Gratis: Joakim Maylove Moltzau fra Skien låner bort leiligheten gratis. (Foto: Privat) annonse – Jeg har alltid beundret de som har muligheten til å hjelpe andre enn sine nærmeste i denne høytiden og I år er jeg selv så heldig at jeg kan bidra til å kanskje gjøre julen litt varmere og litt enklere for noen i en vanskelig situasjon, sier Joakim Maylove Moltzau fra Skien. 15.11.2017 kl 12:00 (Oppdatert 12:37)

Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410

Nå har Joakim lagt ut en status på Facebook der han etterlyser noen som har lyst til å bo i leiligheten hans.

Ta kontakt

Etter at Joakim la ut statusen på Facebook, er den både blitt kommentert og delt av mange. Leiligheten har plass til en familie og Joakim vil altså låne den ut til noen som trenger det.

På Facebook skriver Joakim at han alltid har beundret andre som hjelper til i jula.

– Desember og julen nærmer seg med stormskritt. Julen er en tid jeg bestandig har sett på som årets høydepunkt av mange grunner, spesielt god mat i godt lag med de man er glad i, men også fordi man får muligheten til å sette pris på og bli satt pris på. Jeg har alltid beundret de som har muligheten til å hjelpe andre enn sine nærmeste i denne høytiden og I år er jeg selv så heldig at jeg kan bidra til å kanskje gjøre julen litt varmere og litt enklere for noen i en vanskelig situasjon. Jeg vil stille min leilighet til disposisjon for en familie som virkelig trenger et sted og være. Leiligheten ligger midt i Skien sentrum, er på 75m2, har 2 soverom og plass til en familie på inntil 2 voksne og 2 barn pluss evt. spebarn i egen seng. Det er også mulighet for å slå ut sofaen i stuen til en dobbeltseng slik at man kan ha overnattingsgjester på julekvelden., skriver Joakim.

Skal ha julestemning

Han lover også at leiligheten blir pyntet med julestemning.

– I leiligheten vil det være julestemning med pynt og juletre, og i kjøleskapet vil det være deilig julemat som ribbe og medisterkaker, pålegg til julefrokost og litt til.

Leiligheten vil stå ledig fra 22.-26.desember. . Trenger du eller Kjenner du noen som kunne trengt et sted som dette på julaften vil jeg gjerne høre fra deg, skriver han.

Vil gjerne ha repons

Joakim Maylove Moltzau sier til Varden at dette er hans bidrag for å hjelpe andre som trenger det.

– Jeg har selv opplevd begrenset økonomi og nå er jeg så heldig at jeg har det jeg trenger. Rundt meg har det alltid være besteforeldre og andre som har stilt opp og nå tenkte jeg at det var min tur til å hjelpe, sier han til Varden.

Så langt har det ikke kommet noen henvendelser, men statusen hans er spredt til mange venner og kjente. Nå håper Joakim at noen melder seg.

– Det er bare å ta kontakt, sier han.