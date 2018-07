Jordbærsesongen er snart slutt annonse Den sterke varmen og tørken i Sør-Norge har ført til at årets jordbærsesong snart er over. 09.07.2018 kl 15:23

– Vi må bare komme oss gjennom denne sommeren og håpe det blir bedre til neste år, sier bærbonde Thor Graff i Røyken i Buskerud til NRK.

Onsdag måtte han stenge selvplukktilbudet på gården – da var det slutt på bærene.

– Det er knusktørt og hardt som fjell der vi ikke har vannet, sier bonden, som kommer til å gå med flere hundre tusen kroner i underskudd på grunn av at sesongen ble så kort.

Situasjonen er ikke noe bedre i Oppland.

– Jeg regner med at sesongen snart er over for de fleste nå, unntatt for noen få som har sorter som modnes noe senere. Da blir det vel import etter hvert, sier jordbærprodusent Per Otto Kaurstad fra Ringebu.