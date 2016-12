Julestormen skaper problemer Full stopp: Flere fjelloverganger er stengt julaften. (Foto: Ragnvald Christenson) annonse Meteorologene varsler full storm som kan bli til ekstremvær langs kysten. Flere fjelloverganger er stengt, og Hurtigruten må feire jul til kais. 24.12.2016 kl 08:43

NTB

Meteorologisk institutt har sendt ut et såkalt fase A-varsel for å advare om stormen som kommer andre juledag. Det betyr at de følger uværet tettere enn vanlig, og at neste skritt kan være ekstremvarsel. I så fall får uværet et jentenavn på U, og samfunnet settes i beredskap.

Det nye varselet gjelder store deler av landet: Vestlandet sør for Stad, Møre og Romsdal, Sørlandet og Østlandet. Det er ventet kraftige vindkast fra 20 til 40 meter per sekund, og høye vannstander langs store deler av kysten.

Uværsrammet

På grunn av det dårlige været på Vestlandet må tre av Hurtigrutens skip feire jul i Trondheim og ett i Lofoten.

– Det skjer på et veldig kjipt tidspunkt. Noen skal hjem til jul, andre har planlagt å tilbringe julen om bord hos oss. Men etter å ha seilt langs kysten i snart 125 år, er det to ting vi har lært: Akkurat været er det lite vi kan gjøre med, og med været tar vi ingen sjanser, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten. Selskapet har siden torsdag jobbet med å kontakte gjestene som blir berørt av uværet.

Stengte veier

Statens vegvesen har oversikten over fjellovergangene. Natt til julaften ble også fylkesvei 50 Hol-Aurland, riksvei 13 over Vikafjellet og europavei 134 over Haukelifjell stengt på grunn av uværet. Det samme gjelder fylkesvei 53 Tyin-Årdal. Ved 2.30-tiden ble riksvei 7 over Hardangervidda stengt for kjøretøy under 7,5 tonn, og tre timer senere var det slutt på kolonnekjøring også for tyngre kjøretøy. Statens vegvesen sier de vil gjøre en ny vurdering om morgenen første juledag.

Riksvei 52 over Hemsedalsfjellet og europavei 16 over Filefjell er åpne for trafikk. På riksvei 15 over Strynefjellet er det innført kolonnekjøring.

Unngå kolonnekjøring og sjekk veimeldingene er Statens vegvesens juleråd.

– Når det er mye trafikk som skal over fjellet og det blir kolonnekjøring, kan ventetiden bli mange timer for å komme over fjellet. Da kan det ofte være tid å spare på å velge en annen vei selv om det er lengre å kjøre, sier Therese Thowsen i Statens vegvesen.

Juletre over ende

I Rogaland blåste et vogntog av veien fredag kveld og traff en lyktestolpe. Uhellet skjedde på E39 ved Randaberg like etter klokken 21.30. Politiet var raskt ute og bekreftet at ingen ble skadd.

Heldigvis var det ingen som kom til skade da juletreet på torget i Sandefjord blåste over ende kvelden før kvelden. Treet brakk like over juletrefoten, og julestemningen på torget fikk seg en liten knekk, men ellers ser det ut til å ha gått bra, skriver VG.

– Vi hadde kontakt med en innringer, som forsikret seg om at det ikke lå noen under treet eller at andre var skadd. Så får kommunen ta seg av resten, sier operasjonsleder Kjetil Indahl i Sør-Øst politidistrikt.

Snøskredfare

NVE melder om stor snøskredfare i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.

Varselet er av styrke rød, som er den høyeste varselsgraden og betyr at snøen er svært ustabil og at det svært sannsynlig at det vil komme snøskred, og gjelder for områdene Hardanger, Voss, Indre Fjordane og Rogaland fylke.

Snøskredfaren er størst på julaften og første juledag.