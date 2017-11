Justisministeren vil ha lovendring I SKIEN: Justisminister Per-Willy Amundsen (Foto: Fredrik Nordahl) annonse Uten at han vil kommentere det konkret, så viser justisminister Per-Willy Amundsen med sitt Skiensbesøk at han ha en slutt på gjengangeres hyppige lovbrudd. 10.11.2017 kl 12:57

Fredrik Nordahl

Tlf: 971 04 504

Fredag sitter Amundsen i møte med politirådet i Skien. Rådhusstua til ordfører Hedda Foss Five er proppfull av ulike kommune- og polititopper, i tillegg til justisministeren.

Hensikten med møtet er blant annet å diskutere hvilket lovverk man kan i bruk for å hindre at hyperkriminelle gang på gang slippes fri etter å ha begått lovbrudd, fordi de ikke er soningsdyktige.

LES OGSÅ: Et presset politi vil fengsle psykotisk 34-åring

Vil endre loven

– Vi har inne et lovforslag som skal sikre at de som er soningdyktige faktisk blir satt i fengsel, og at de som har behov for psykisk helsevern får den behandlingen, sier Amundsen.

Han vil ikke kommentere enkeltsaker som har skjedd i Skien de siste månedene, men har blir fortalt om situasjonen i forkant av fredagens besøk til byen.

– Når vil denne lovendringen komme?

– Det er opp til Stortinget når lovendringsforslag skal behandles. Innen juni neste år tror jeg dette skal børe klart, selv om jeg gjerne skulle hatt det klart tidligere, sier justisministeren.