Kabeltromler datt av lastebil – havnet i vegbanen annonse Veien er ryddet igjen. 31.05.2018 kl 11:39 (Oppdatert 12:25)

Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410

Politiet meldte om hendelsen ved Vallemyrene i Porsgrunn.

– Politiet har fått melding om at det ligger to kabeltromler midt i vegbanen ved Vallemyrene. Sannsynlig ramlet av et vogntog. Patrulje til stede, melder politiet, som ikke skriver noe om hvilken vei det dreier seg om.

Får en reaksjon

Rett før klokka 12.30 meldte politiet at alt var i orden, men at føreren kan vente seg en reaksjon.

– Tromlene er på planet på vogntoget igjen og trafikken går som normalt på stedet. Fører kan vente seg et etterspill pga dårlig sikret last, skriver politiets operasjonsleder.