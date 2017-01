Kamerater fikk denne snodige saken på kroken SJELDEN: St. Petersfisken, som for øvrig er den eneste norske fiskearten som alltid skrives med stor bokstav, er en varmekjær art som trives best mye lenger sør i verden enn kalde Norge. (Foto: Ronny Knutsen ) annonse Ronny Knutsen og Tore Stene var på jakt etter sjøørret i Voldsfjorden, men det var noe ganske annet som bet på. 30.01.2017 kl 12:48 (Oppdatert 13:10)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978

Både Knutsen og Stene er ivrige fiskere, men det går mest i fiske i åpent vann i sommerhalvåret eller på ferskvannsisen om vinteren. Sjøisen har de egentlig aldri brukt noe særlig tid på, men da de hørte om flere haifangster, småflekket rødhai, fra Voldsfjorden, syntes de dette hørtes spennende ut.

Dessuten går det fin sjøørret samme sted, og dette er en art de to liker godt å fiske etter, skriver fiskenettstedet hooked.no.

De to kameratene var på isfiske i Skien i helgen, kastet de ut maggot – fluelarver.

– Vi er ikke vant til å fiske på sjøisen, men vi kjøpte med oss maggot og mark for å prøve litt forskjellig. Tore rigget opp en kobberblink med svarte og oransje prikker, og egnet denne med tre-fire røde maggot. Han borret så et hull rett ved siden av mitt, og ble stående å pilke en stund. Så ville han sette et snøre til, og mens han borret, oppdaget jeg tilfeldigvis noen små vibrasjoner i stangen han hadde satt fra seg. Jeg spurtet mot stangen hans, og fikk akkurat tak i den før den forsvant ned i hullet, sier Ronny Knutsen til Hooked.

– Snodig skapning

I andre enden var det skikkelige krefter, og kampen med fisken ble seig. Knutsen fikk fisken opp til hullet, men så tverrvendte den og dro ut mye snøre. Fiskeren lot fisken stikke, men da den stoppet bar det opp til hullet igjen.

– Jeg lurte alvorlig på hva dette kunne være da den kom til syne i hullet, for dette var virkelig en snodig skapning. Tore kom også bort, og heller ikke han visste hva dette var for noe. Vi skjønte likevel såpass at dette ikke var noen vanlig fangst, sier Knutsen til Hooked.

Etter litt jobb og flere hull fikk fiskerne lirket fangsten opp.

HAI: Joda, det finnes stor hai i Norge. Roger dro opp en på 203 kilo

Hører ikke hjemme her

– Vi så egentlig bare på hverandre uten å skjønne helt hva vi hadde foran oss. Det ble noen telefoner og sending av bilder rundt om, og vi postet også et bilde på Facebook for å få hjelp til artsbestemmels. Det viste seg å være langt sjeldenere kost en sjøørreten vi hadde håpet å få, gliser Knutsen.

Fisken de to kompisene fra Porsgrunn og Melum landet denne lørdagen, er en St. Petersfisk. Denne hører egentlig ikke hjemme i Norge, men har de siste årene dukket opp langs hele kysten vår, skriver hooked.no.

Det er likevel mest snakk om garnfangster, og det er få som har fått den på stang her til lands. De som har vært så heldige har stort sett tatt fiskene på sluk eller pilk.

UT PÅ TUR: De ti kuleste toppene i Telemark

Blir middag

Fisken de to karene landet lørdag var 40,5 centimeter lang og veide 1105 gram.

Det har etterhvert gått opp for Knutsen og Stene hvor spesiell fangsten deres faktisk er, og Knutsen ser ikke for seg at denne opplevelsen kommer til å gå i glemmeboken med det første.

St. Petersfisken ligger nå i fryseboksen og skal bli en bedre middag.