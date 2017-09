Kansellerer 100 flyvninger på grunn av streike-frykt KAN BLI STREIK: Mange av SAS-flyene blir stående på bakken. (Foto: NTB Scanpix) annonse Mens SAS og de streikende pilotene sitter i mekling for å unngå opptrapping til full streik fra torsdag, innstiller SAS 100 flygninger for å være føre var. 13.09.2017 kl 18:00

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Det melder flyselskapet på sine nettsider:

– Vi beklager at våre passasjerer blir berørt av den pågående pilotstreiken i Norge. Dessverre betyr dette kanselleringer og forsinkelser. Vi i SAS gjør alt vi kan for å hjelpe våre berørte kunder og vi jobber for å for å nå en løsning så raskt som mulig for å forhindre at flere passasjerer blir berørt av streiken.

– På grunn av en eventuell opptrapping av streiken har SAS tatt forholdsregler og kansellert cirka 100 flyvninger i morgen frem til kl.14, torsdag 14. september.