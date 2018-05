Kaos på parkeringsplass utenfor matbutikk etter at to biler kolliderte og ble stående fast SATT FAST: To biler kolliderte utenfor Spar-butikken på Skjelsvik. (Foto: Tone Lensebakken) SATT FAST: Bilene hektet seg fast i hverandre, og hadde problemer med å komme seg løs. (Foto: Tone Lensebakken) KOLLIDERTE: Folk måtte hjelpe til med å dirigere trafikken etter at to biler kolliderte utenfor Spar-butikken på Skjelsvik fredag ettermiddag. (Foto: Tone Lensebakken) annonse To biler kolliderte på parkeringen utenfor Spar-butikken på Skjelsvik i Porsgrunn fredag ettermiddag. 04.05.2018 kl 15:12 (Oppdatert 15:22)

Birte Ulveseth

Tlf: 957 00 147

– Melding om trafikkulykke ved Spar-butikken på Skjelsvik. To biler i hverandre. Alle er ute av bilene. Nødetater på vei, opplyser politiet i Sør-Øst politidistrikt.

Vardens kvinne på stedet forteller at det var kaos på parkeringsplassen, og at de to bilene som kolliderte hadde hektet seg i hverandre og kom ikke løs.

Folk som var på parkeringsplassen hjalp til med å dirigere trafikken.

Klokken 15.15 hadde bilene kommet seg løs. Det hele pågikk i en til halvannen time.

Ambulanse og politi var på stedet for å bistå. Sjåfører og passasjerer kom fra ulykken uten skader.