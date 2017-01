Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Kastet ut fra utesteder

Politiet måtte ta hånd om bråkete gjester både på Cava, Jimmys og Sailors i Porsgrunn, og Mariannes i Skien.

14.01.2017 kl 08:12 (Oppdatert 08:14)

Jon-Inge Hansen

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995

En 24 år gammel mann fra Bamble var full og vanskelig på Cava, og ble bortvist fra Porsgrunn sentrum resten av natta.

En 20-åring ble tatt på Jimmys. Han ble anmeldt for besittelse av kokain.

Slagsmål

En 44-åring laget bråk på Mariannes. Han skjønte, i følge politiet, sitt eget beste og reiste hjem.

På Sailors i Porsgrunn var det slagsmål. Det roet seg da politiet kom, men en 31-åring fra Skien ble satt i fyllearresten.

På riksvei 41 i Kviteseid stoppet politiet en mann i 40-årene uten førerkort, mistenkt for kjøring i rus.