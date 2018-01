Kjører bil og ser på TV samtidig: – De mener dette er helt trygt DE ELDRE BLIR VERRE: De over 45 år er overrepresentert i ulykkesstatistikken. – De tror de er udødelige, sier leder for UP Sør, Øystein Krogstad. (Foto: Stein Harald Øigård (Agderposten)) annonse Politiet stopper oftere mennesker som ser på fjernsyn mens de sitter bak rattet. 30.01.2018 kl 18:04 (Oppdatert 18:13)

NTB

– Det er menn over 45 år som gjør dette. De sitter i bilen og ser både skiskyting og fotballkamper på laptoper eller mobiltelefoner, sier distriktsleder Øystein O. Krogstad i Utrykningspolitiet Sør til NRK.

I løpet av de siste to årene har UP i region Sør stoppet et titalls bilister der føreren har sett på mobil eller laptop mens han eller hun kjører bil.

– Vi får også en del signaler fra yngre mennesker som forteller om foreldrene sine. På videregående skoler er det stadig unge som forteller om foreldre som ser på TV mens de kjører. Jeg mener dette er en ny og negativ trend, sier Krogstad.

Han liker ikke forklaringen til førerne som blir tatt på fersken.

– De mener at dette er helt trygt. De følger like godt med på veien som de følger med på skjermen. Men det går ikke an, så dette må gå galt, sier distriktslederen.

STORKONTROLL: Gjør du dette riskerer du 15.000 i bot – fire tatt i Telemark på en helg

Mens det er blitt færre ulykker med yngre sjåfører, er det en økning i antall ulykker der menn i alderen 45 til 64 år er involvert.

– Det har økt med nesten 10 prosent på 10 år, og det er ikke tilfeldig, sier Krogstad.

KAOS PÅ GLATTA: – Jeg sto mellom snøfonna og 28 tonn vogntog

Men han legger til at mobilbruken alene ikke er årsaken til denne utviklingen.

– Det er flere faktorer som spiller inn. Mange i denne aldersgruppen har god råd og bryr seg ikke all verden om bøter. De kjører dyre og sikre biler. Også er det dette med mobilbruk som selvsagt er distraherende, sier Øystein O. Krogstad.