Kjørte av veien - funnet ruspåvirket timer seinere annonse En mann i 30-årene siktes for kjøring i ruspåvirket tilstand lørdag kveld. 11.11.2018 kl 08:34 (Oppdatert 08:47)

Mannen i 30-årene siktes for kjøring under ruspåvirkning etter en utforkjøring på FV801 mellom Øyfjell og Rauland lørdag kveld. Klokka 21.15 fikk politiet melding om at mannens bil sto på utsiden av veien.

Funnet etter flere timer

- Tenninga i sto. Det var ingen store skader på bilen, men heller ingen personer i nærheten, sier operasjonsleder i politiet, Erik Gunnerød, til Varden.

På meldingstidspunktet befant nærmeste politipatrulje seg på Rjukan.

Klokka 22 kom det så inn ny melding på den samme hensatte bilen. En politipatrulje undersøkte bilen ved 23-tiden. Snart tok politiet kontakt med bileieren som befant seg hjemme hos seg selv.

Plikter å droppe alkohol

- Klokka 00.40 søndag blåste vedkommende til langt over lovlig verdi, opplyser operasjonslederen. Mannen i 30-årene samtykket også i førerkortbeslag.

- Kan ikke mannens promille ha steget etter at bilkjøringen fant sted?

- Det kan den. Men i dette tilfellet blir det aktuelt med tilbakeregning. Når du har vært innblandet i trafikkuhell, har man pliktmessig avhold i seks timer etterpå. Det hjelper ikke å si at du har drukket etterpå, sier operasjonslederen.

Mannen i 30-årene er bosatt i Vinje og er ikke norsk statsborger.

