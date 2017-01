Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Kjørte av veien med bilen annonse Mistet kontrollen på bilen på glatt vei. 23.01.2017 kl 20:16 (Oppdatert 20:54)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967 Politi og ambulanse rykket mandag kveld ut til en trafikkulykke i Siljan. – Det er en bil som har kjørt av veien på Opdalsveien ved Høgsetbrua i Siljan, sier operasjonsleder Terje Pedersen i Sør-Øst politidistrikt. Ingen skadd Ingen av dem som satt i bilen skal ha blitt skadet. – Alle som satt i bilen, kom seg ut på egenhånd, sier Pedersen. Glatt vei Ifølge politiet fikk bilen en sleng i en høyrekurve og havnet utfor veien. – Det er stedvis glatt på veien, og dette er trolig årsaken til utforkjøringen. Det er ikke mistanke om rus, sier Pedersen. Bilen måtte berges etter uhellet. annonse annonse