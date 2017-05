Kjørte bil med gutt (7) i bagasjerommet og jenta (2) på fanget annonse En mann i 60-åra mistet lappen tvert da politiet stoppet han med seks personer i bilen. 13.05.2017 kl 15:19 (Oppdatert 15:28)

En av passasjerene, en gutt på sju år, var plassert bakerst i bilen hvor det ikke var seter.

– Hva gjør politiet når en bilfører kjører med et barn i bagasjerommet?

– Førerkortet ble beslaglagt på stedet. Og mannen, en kar i 60-åra fra Mist-Telemark er nå anmeldt for dette. Bilen manglet også forsikring, så den ble avskiltet, opplyser Aadne Røilid som er operasjonsleder.

Det var på fylkesvei 37 gjennom Gransherad i Telemark at mannen ble stoppet. I tillegg til gutten i bagasjerommet, var det ei lita jente som heller ikke var sikret slik man skal sikre barn i bil.

– Det var også er annet lite barn med på turen. Det var ei jente på to og et halvt år. Hun satt på fanget til besteforeldrene. Det er hårreisende å transportere barn i bilen på denne måten, for å si det rett ut, sier Røilid til Varden