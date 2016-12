Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les dagens utgave her Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Kjørte en kilometer sittende på fanget til sovende sjåfør annonse Sjåføren sovnet på bensinstasjonen. Den rusede 21 år gamle kvinne satt seg på fanget hans og kjørte derfra. Nå får hun aldri mer kjøre bil. 20.12.2016 kl 22:02 (Oppdatert 20.12.2016 kl 22:08)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 35 54 32 25 Mannen hadde kjørt kvinnen til en bensinstasjon på Stathelle for at hun skulle få kjøpt seg noe å spise. Det tok sin tid, og sjåføren sovnet. Kvinnen klarte ikke å vekke han igjen, og tok rattet i egne hender. Hun hadde ikke lyst til å sitte på bensinstasjonen til kameraten våknet. FULL OG FARLIG: Trodde han hadde slåss på Notodden, men han hadde kjørt ut i fylla i Nome Vanskelig å kjøre Sittende på fanget hans kjørte hun rundt en kilometer. – Hun forklarte at det var noe krevende å kjøre på denne måten, blant annet fordi det var vanskelig å nå ned til pedalene og gire, heter det i dommen mot kvinnen. Hun hadde heller ikke førerkort, det hadde hun mistet i fyllekjøring to år tidligere. DYR FYLL: Finansdirektør fikk 125.000 i bot for fyllekjøring med golfbil Mistet lappen for alltid Etter en kilometers kjøring ble kvinnen oppmerksom på blålys bak seg og fikk panikk. Hun kjørte av veien og havnet i et blomsterbed. Kvinnen hadde en promille på 1,42, og var i tillegg betydelig narkotikapåvirket. Retten mener det er straffeskjerpende at hun fyllekjørte med passasjer, som hun satt på fanget til mens hun kjørte. 21-åringen ble dømt til 50 dager i fengsel, 10.000 i bot, og tap av førerkortet for alltid. annonse annonse