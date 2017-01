Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Kjørte forbi vogntog i sving. Bilen bak var en sivil politibil annonse Han kjørte forbi et vogntog i en sving der han ikke kunne se om det kom noen i mot. I den sivile bilen bak satt det politifolk på vei til trafikkontroll. 12.01.2017 kl 21:56

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995 – Han mistet lappen på stedet. Han kjørte forbi i en høyresving der han ikke hadde noen sikt. Han kunne ikke ane om det kom noen i mot, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt. Forbikjøringen skjedde på E134 ved Elgsjø. Kjørte fort Vogntoget kjørte i 70 kilometer i timen, og poltitet mener 23-åringen fra Notodden må ha hatt god fart da han kjørte forbi i svingen. Litt lengre frem ble sjåføren stoppet. Av en annen politibil som var på veg til den samme trafikkontrollen. – Han hadde ikke akkurat flaks, sier Vidar Aaltvedt. Tatt i kontrollen Politiet fortsatte til Meheia, der de hadde trafikkontroll da en 31 åring fra Oslo kom forbi. – Han ble stoppet i kontrollen, mistenkt for på kjøre i narkorus, melder politiet. annonse annonse