Kjørte fra politiet

Ragnhild Johansen

Tlf: 35 57 35 09 Ved midnatt fikk politiet tips om en bilfører på Flåtten. Føreren hadde et litt spesielt kjøremønster, som gjorde at en annen bilist reagerte og mistenkte vedkommende for å være beruset. - Tilfeldigvis hadde vi en patrulje bare tre minutter unna, så de fant fort mannen og bilen, forteller operasjonsleder Ole Kamben. Men da politiet stoppet og nærmet seg bilen tråkket mannen gassen i bånn. Etter en ferd på syv minutter fikk politiet stoppet mannen på Skjelsvik. Han ble presset inn ved veien i nærheten av K-stasjonen på Skjelsvik. - Da han forsøkte å komme unna, rygget han på politibilen, så begge biler ble skadet, sier Kamben. Føreren en mann i slutten av 40-årene, ble deretter pågrepet og nødvendige prøver ble tatt.