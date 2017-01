Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Kjørte i 181 km/t på E18 FOR FORT: 31-åringen kjørte 71 kilometer over fartsgrensa i 110-sonen på E18. (Foto: Illustrasjonsfoto) annonse Han raste nedover på E18, og kjørte rett i kontrollen i 181 kilometer i timen. 13.01.2017 kl 17:53 (Oppdatert 18:27)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995 Han hadde ikke lappen, nå får han det ikke på en stund heller, og 31-åringen måtte i fengsel for den grove fartsovertredelsen. Råkjøringen skjedde på E18 , Skiensmannen var på veg sørover fra Sandefjord. Retten vurderte samfunnsstraff, men mente at bare fengsel var aktuell straff når «hastighetsovertredelsen er så høy som her». 71 km/t over Fartsgrensa på stedet var 110 kilometer i timen. Straffen for å kjøre 71 kilometer over fartsgrensa, uten førerkort, ble 21 dagers i fengsel. 31-åringen fikk sperrefrist på 17 måneder før han kan ta lappen. annonse annonse