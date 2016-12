Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Kjørte i autovernet på E 18 annonse En personbil har kjørt i autovernet sør for Sannidal. 26.12.2016 kl 15:17 (Oppdatert 15:26)

Ragnhild Johansen

Tlf: 35 57 35 09 En personbil med to personer i har kjørt i autovernet cirka en kilometer sør for Sannidal på E18. Ambulanse er på stedet, men begge skal være uskadd. - Bilen har snurra, men vi vet ikke årsaken, sier operasjonsleder Terje Pedersen. Bilen er ikke i kjørbar stand, men det skal være relativ grei framkommelighet på stedet. Ulykken har skjedd i sørgående løp og kommer brått på, melder poltiet på twitter. annonse annonse