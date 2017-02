Kjørte i fjelleveggen på glatta - kvinne skadet

Få ubegrenset tilgang til alt vårt innhold i 1 måned for kun 99,- Bestill her Hei, ! Les dagens eAvis. Klikk her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

SKADET: En kvinne er kjørt på sykehus etter ulykken i Melum (Foto: Eirik Haugen)

25 år gammel kvinne sendt til sykehus etter å ha kjørt ut på glatta og inn i fjelleveggen i Melum. 16.02.2017 kl 09:19 (Oppdatert 09:38)

Kvinnen fra Nome kjørte av veien på riksveg 36, ved Berganvegen nord for Melum. Bare femti meter unna sto en annen bil i grøfta etter å ha kjørt av veien. Fartsgrensen er på 70 km/t. NÅ STRØR DE VEIEN FOR DEG Havnet i fjellvegg Kvinnen kom kjørende i retning Skien, og mistet kontroll på kjøretøyet i svingen ved innkjøringen til Bergan. Hun havnet i en fjellvegg. Kaos på veier fylket rundt – biler krasjer på glatta – Hun ble fraktet til sykehus i ambulanse med smerter i bryst og kne, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt i Sør-Øst politidistrikt. – Patruljen på stedet fortalte at det var ekstremt glatt der, fortsetter han. Det kan også Vardens utsendte på stedet bekrefte. – Det er forferdelig glatt, jeg vet ikke om jeg noen gang har opplevd glattere vei. Det var nesten umulig å gå på riksveg 36. Det pøsregner og er en kuldegrader, melder Vardens reporter på stedet Kaos på glatta Det er kaos på glatta på veiene på grunn av glatta, tvitrer politiet: BØ OG LUNDE kl 09.11 det er kaos mellom Bø og Lunde, mange biler trenger bilberging på det glatte føre melder Falken på Ulefoss. Varden oppdaterer En dame på 25 år fra Nome blir kjørt til sykehuset i Skien. — Politiet Telemark (@polititelemark) 16. februar 2017