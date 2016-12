Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les dagens utgave her Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Kjørte inn i politibil på ulykkesstedet

En bil kjørte inn i en politibil under ulykken på Tinnoset. 21.12.2016 kl 18:27 (Oppdatert 21.12.2016 kl 18:36)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 35 54 32 25 Det ble ingen personskade, men politiet beslagla førerkortet til sjåføren. – Sjåføren kjørte inn i politibilen, som sto strategisk til og sperret ulykkesstedet. Hadde ikke politibilen stått der hadde bilen kjørt rett \inn i ulykkesbilene, sier operasjonsleder Gisle Småge. I politibilder på ulykkesstedet satt det fortsatt skadde som ventet på at ambulanser skulle hente dem til kontroll på sykehuset. Ulykken skjedde mens politiet tok seg av seks skadde etter en front mot front-ulykke nord for Tinnoset. KOLLIDERTE: Seks skadd i front mot front Det er svært glatt på Tinnsjøveien, der også en trailer har kjørt ut i dag. annonse annonse