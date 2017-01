Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Kjørte med usikret barn i bilen til barnehagen

En mann er anmeldt for å ha kjørt til barnehagen med usikret barn i bilen.

24.01.2017 kl 09:19 (Oppdatert 09:26)

Jon-Inge Hansen

Kontrollen var ved en barnehage i Skien.

– Barnet satt ikke i barnesete, sier operasjonsleder Aadne Røilid.

Sjåføren fikk et forelegg på 2000 kroner. Mannen nektet å vedta forelegget, fordi barnet hadde sikkerhetssele på.

– Skulle sittet i barnesete

Barnet satt i forsetet med belte, men politiet mente at barnet var så lite at det var påbudt å sikre det i barnesete.

– Det er klare regler for dette i vegtrafikkloven, sier Aadne Røilid.

Det er påbudt å sikre barn med godkjent barnesete til de er minst 135 cm høye, eller over 36 kilo tunge. Barn bør sikres bakovervendt så lenge som mulig, helst til 4 år, i følge Trygg Trafikk.

Tatt med ugyldig førerkort

Politiet hadde kontroll flere steder i byen tirsdag formiddag. På Gulset ble en bilist anmeldt fordi vedkommende kjørte med et utenlandsk førerkort som ikke var gyldig.

– Det det jevngodt med å ikke ha førerkort, sier operasjonsleder Aadne Røilid.