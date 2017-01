Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Kjørte på syklist og stakk fra stedet annonse En syklist er skadet etter å ha ha blitt påkjørt i Porsgrunn. Sjåføren stakk fra stedet. 21.01.2017 kl 15:58 (Oppdatert 16:14)

Vendy Berg Hegle

Tlf: 452 58 891 Politiet ønsker tips etter at en syklist ble påkjørt i Nystrandvegen ved Mule i Porsgrunn. Bilen som traff syklisten stakk fra stedet. Til sykehus – Syklisten har fått skader i kneet og hodet og blir kjørt til sykehuset i Skien, opplyser Telemark-politiet på Twitter. Ulykken skjedde klokken kvart på fire lørdag ettermiddag. Politi og ambulanse har rykket ut og er nå på stedet. – Politiet ber vitner til påkjørselen melder seg til dem. Vi har ingen opplysninger om bilen ennå, skriver Telemark-politiet. Ber sjåfør melde seg Kort tid etter kan de oppdatere at det, ifølge vitner, skal dreie seg om en sølvfarget Golf, Polo, eller lignende som kjørte fra ulykken. – Bilen kom kjørende fra Hovet og ned Malmvegen. I krysset ved Nystrandvegen ved Mule har den kjørt på syklisten som da befant seg i fotgjengerfeltet. Deretter har bilen svingt til høyre mot Østvedt og Skjelsvik. Politiet vil gjerne komme i kontakt med sjåføren av denne sølvfargede bilen. annonse annonse