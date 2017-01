Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Kjørte rett fram i rundkjøringen. Det kostet dem 5350 kroner annonse To sjåfører kjørte rett fram i rundkjøringen på Skotfoss. Det ble svindyrt. 23.01.2017 kl 09:37 (Oppdatert 09:39)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995 – De fikk 5350 kroner i forenklet forelegg. Det er satsen for å kjøre mot kjøreretningen, sier operasjonsleder Geir Kastmo. Kontrollen ble holdt i rundkjøringen ved Skotfoss bruk, der det er et kjent fenomen at mange bare kjører rett fram. Vegen gikk der tidligere, og mange lokale bilister tar ofte snarvegen rett fram. Mandag morgen kontrollerte politiet 35 sjåfører der, og to ble tatt. Politiet hadde også fartskontroll på Strømdal mandag morgen. Ingen ble tatt i kontrollen 40-sonen i Gulsetveien. annonse annonse