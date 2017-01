Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Kjørte ulovlig med snøscooter annonse Politiet har stoppet en person de mener kjørte ulovlig med snøscooter i Vinje. 14.01.2017 kl 17:50 (Oppdatert 17:53)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995 – Det dreier seg om brudd på loven om motorferdsel i utmark, sier operasjonsleder Gisle Småge. Scooterføreren ble stoppet i Raulandsfjell. Politiet var ute for å kontrollere snøscooterkjøring samme med en patrulje fra Statens Naturoppsyn. annonse annonse