Kjørte uten førerkort for femte gang

Mandag 31. oktober ble 42-åringen fra Skien stanset av politiet nok en gang da han kom kjørende med mopeden sin. Heller ikke denne gangen hadde han gyldig førerkort å vise til. 13.03.2018

Det er nemlig ikke første gang politiet stanser mannen på ulovlig kjøretur.

Hele fem ganger er mannen stanset uten å ha papirene i orden siden 2000.

I utgangspunktet skal kjøring uten gyldig førerkort mer enn fire ganger straffes med ubetinget fengselsstraff. I og med at ferden denne gangen foregikk på moped, uten at det var snakk om trafikkfarlig kjøring, valgte retten likevel å la mannen slippe unna med en bot denne gangen også.

Mannen fikk en bot på 10.000 kroner.

Det hører med til historien at mannen nå har tatt førerkort for bil på nytt, etter at han mistet dette for noen år siden.