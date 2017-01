Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Kjørte utfor på ekstremt glatt vei annonse En bil med to personer kjørte av veien i Raud Rygis veg i Heddal fredag ettermiddag. 20.01.2017 kl 15:55

Torbjørn Tungesvik

Tlf: 480 75 998 Like etter klokka 15 meldte politiet at en bil hadde kjørt utfor i Heddal. Både politi, ambulanse og brannvesen rykket ut. Da politiupatruljen kom fram meldte de at det var veldig glatt på steder, men at det ikke så ut til å ha blitt alvorlige skader på personene i bilen. Klokka 15.42 er situasjonen blitt mer avklart, og politiets operasjonsleder melder følgende på Twitter: – En bil skled av veien på det glatte føret og endte i grøfta. De to som var i bilen ble ikke skadet. Bilen måtte taues bort av Falck. annonse annonse