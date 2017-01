Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Klaget på smerter i ryggen etter utforkjøring annonse Kjørte av veien i Skien. 27.01.2017 kl 19:21 (Oppdatert 19:24)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967 Politi og ambulanse rykket fredag kveld ut til en trafikkulykke på Voldsveien. – Det er en bil som har kjørt av veien ved Finndal, opplyser politiet. En person skal ha blitt skadet i utforkjøringen. – Vedkommende klaget på sterke smerter i ryggen og blir tatt hånd om av helsepersonell, opplyser politiet videre. annonse annonse