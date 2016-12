Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Klar for å møte ekstremværet "Urd" Ruhne nilssen: Informasjonssjef i Skagerak Energi, Ruhne Nilssen er klar for å møte "Urd" (Foto: Arkiv) annonse «Urd» raser inn langs kysten og treffer Telemark mandag kveld og natt til tirsdag. Skagerak Energi håper på det beste, men frykter det verste. 26.12.2016 kl 18:07 (Oppdatert 19:05)

Hanne Findal

Tlf: Informasjonssjef Ruhne Nilssen i Skagerak Energi garanterer god beredskap. – Vi har beredskap 24 timer i døgnet hele året til vanlig og vi har styrket bemanningen før uværet både inne på driftssentralen, kundesenteret og ute i felt. I tillegg har vi sikret oss ekstra mannskap som kan stille opp etter behov, forteller Nilssen. Fare for trevelt Kraftig vind og mildvær i bakken kan fort føre til store problemer for energiselskapet. – Vi har ryddet godt i våre løyper, men med kraftig vind fra en ugunstig retning nordvest og lite tæle og frost i bakken kan det fort føre til trevelt og strømbrudd. Da er det viktig at folk har tatt visse forhåndsregler og har batteri til lommelykter og ved til fyring for å holde varmen. Meld fra Skagerak Energi har god oversikt og kontroll fra driftssentralen, men skulle uhellet være ute og en oppdager strømbrudd oppfordrer informasjonssjefen at folk skal melde fra. Vis en oppdager strømledninger som har falt ned og ligger langs bakken er det viktig å holde god avstand og varsle, oppfordrer Nilssen. Strømbruddkartet Det er foreløpig helt feilfritt i Telemark. Skagerak Energi håper på det beste, men tør ikke garantere noe. – Om en skulle miste strømmen kan en følge med på strømbruddkartet på nettsidene til Skagerak Energi, her er en full oversikt over hvor mange husstander som er berørt og område ved et eventuelt strømbrudd. Vi håper våre kunder slipper unna uværet uten strømbrudd, avslutter Nilssen annonse annonse