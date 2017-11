Klarte ikke åpne Porsgrunnsbrua i tide - lange køer i morgenrushet annonse Den skulle egentlig åpne 06 tirsdag morgen, men det rakk de ikke. Med snøkaos på toppen er det lange køer i morgentrafikken gjennom Porsgrunn sentrum. 14.11.2017 kl 08:33 (Oppdatert 08:51)

Nils Skumsvoll

Tlf: 905 75 767

En melder forteller til Varden at det er lange køer fordi mange kjører inn i sentrum uten å være klar over at broen er stengt.

LES OGSÅ: Trafikkulykke – mistanke om ruset sjåfør

Kommer til stengt bro

– Jeg så ingen skilt, og fortsatte ned mot Downt Town i likhet med de fleste andre. Alle må snu i rundkjøringa der nede, og dermed blir det lange køer, forteller hun fortvilet på vei til jobb.

– Jeg har brukt 25 minutter på en strekning som vanligvis tar fire minutter, forteller en annen.

At broen skulle være stengt natt til tirsdag ble meldt i forrige uke, men da var planen altså at den skulle åpne tirsdag 06. Det gikk ikke helt veien.

Er du på stedet? Send oss gjerne tips og bilder til redaksjonen@varden.no eller send SMS/MMS til VA Tips til 1963

Skal være skiltet

Vegvesenet har vært ute og kontrollert skiltingen på den aktuelle strekningen, og kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av at det mangler.

– Vi sendte ut vaktmannskaper for å sjekke dette, og skiltene står der de skal, forteller trafikkoperatør Leif Christensen til Varden, som oppfordrer bilistene til å følge godt med.

– Slik er det jo når det snør. Mye å følge med på!

Han kan ikke si noe om når broa kan forventes åpnet igjen.

– Det har oppstått tekniske problemer som følge av vedlikeholdsarbeidet. Når dette er ordnet kan vi ikke si noe om akkurat nå.

LES OGSÅ: Det er sendt ut OBS-varsel i seks fylker på Østlandet tirsdag morgen