Kø de nærmeste timene - tre kvarter forsinkelse på E18 Trafikk E18: Det er allerede nesten tre kvarters forsinkelse på E18 sørover, og trafikken er økende. Det blir kø de nærmeste timene. 22.06.2018 kl 14:47 (Oppdatert 16:02)

Jon-Inge Hansen

Vegtrafikksentralen melder at det er 43 minutter forsinkelse mellom Moheim og Riskrysset (krysset med Tangvallvegen) i Bamble.

På kort tid har forsinkelsen økt fra en drøy halvtime på strekningen.

Klokken 15.55 melder Vegtrafikksentralen sør at det forventes mye trafikk, og er fare for kø, på E18 fram til klokken 18 i kveld. Bilistene gjøres oppmerlsom på at det er mulig å kjøre alternativ rute via Drangedal til Kragerø.

Vegtrafikksentralen oppdaterer løpende på tvitter-kontoen til VTS sør, og på telefon 175.

Utviklingen kan også følges på Vegvesenets kart

Buskerud/Vestfold/Telemark: E18 Oslo - Brokelandsheia har stedvis forsinkelse på strekningene som vises under. Ved å ringe 175 og vente på menyvalg for å si: "forsinkelse", vil du få opplest detaljert informasjon. Du kan også oppsøke nettstedet https://t.co/p0MLiNCqVd pic.twitter.com/6OHCIkl2U3 — Vegtrafikksentr. sør (@VTS_sor) 22. juni 2018

