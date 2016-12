Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les dagens utgave her Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Kollisjon mellom personbil og lastebil KOLLISJON: Ulykke skjedde ved Forberg skule, nord for Bø sentrum i retning Seljord. annonse Trafikkulykke på riksvei 36 i Bø. 19.12.2016 kl 16:43 (Oppdatert 19.12.2016 kl 17:14)

Martin Øyvang

Tlf: 35 54 32 03 Nødetatene rykket mandag ettermiddag ut til en trafikkulykke på riksvei 36 i Bø. – Det har vært en kollisjon mellom en personbil og en lastebil på riksveien i nærheten av Forberg skule, sier operasjonsleder Lene Nordbø i Sør-Øst politidistrikt. – Alle personene som satt i kjøretøyene kom seg ut på egen hånd. Ingen skadd Litt senere mandag ettermiddag opplyser politiet at det har gått bra med alle involverte, og at det ikke skal være snakk om en stor kollisjon. – Ingen ble skadet. Kjøretøyene skal bare så vidt ha vært borti hverandre, sier Nordbø. Bil måtte berges Bergingsbil ble tilkalt for å hente personbilen. – Det ble litt kø i begge retninger, men så fort bilen er berget åpnes veien for normal trafikk igjen, sier operasjonslederen.

View Larger Map annonse annonse