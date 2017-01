Kollisjon mellom to biler. En av bilene tok fyr

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Martin Øyvang

Politi, ambulanse og brannvesen rykket onsdag kveld ut til en trafikkulykke i Vinje. – Det har vært en kollisjon mellom to biler i Dalsvegen. En av bilene skal ha begynt å brenne, sier operasjonsleder Jørn Gustav Larsen i Sør-Øst politidistrikt. Ikke alvorlige skader Ingen personer skal ha blitt alvorlig skadd i kollisjonen. – Alle som satt i bilene har kommet seg ut, sier Larsen. Kjørt til legevakt To av de involverte klaget på smerter i kroppen. – De ble kjørt til legevakt for en sjekk, sier Larsen. Varden oppdaterer saken!